Castelnuovo



All'Isi Garfagnana si presenta il volume "Giovani voci in lockdown"

martedì, 12 ottobre 2021, 14:15

Mercoledì 13 ottobre, ore 10:30, presso la palestra ISI «Garfagnana» di Castelnuovo di Garfagnana - in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022 - si terrà, alla presenza degli alunni dell’ISI Garfagnana, la presentazione del nuovo volume della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana “Giovani voci in lockdown. Raccolta di pensieri, emozioni, paure e speranze degli adolescenti e giovani dell’ISI Garfagnana”, curato dalla professoressa Emanuela Pennacchi. La collana editoriale dell’Unione Comuni Garfagnana si arricchisce di un ulteriore testo, una novità per la grande raccolta della Banca, attiva da oltre dieci anni nel preservare e trasmettere la memoria storica della Garfagnana. Benché narrante momenti ed esperienze da poco avvenute, il volume diverrà col tempo custode di un passato che ci ha toccato profondamente e che ha rappresentato una pagina particolarmente dura della storia, non solo garfagnina, ma del mondo intero.

Parlando della situazione, ancora viva, legata alla pandemia Covid-19, il Presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi evidenzia come, sul piano sociale, un forte allarme venga soprattutto dal mondo della scuola, dove un anno di didattica a distanza sembra aver avuto non solo conseguenze pesanti sul livello di preparazione scolastica, ma soprattutto ripercussioni sullo stato d’animo dei giovani con grossi rischi di dispersione scolastica. Un anno che ha fortemente condizionato la vita di milioni di bambini e adolescenti che si sono sentiti spesso disorientati, apatici, tristi per la situazione di solitudine in cui si sono trovati improvvisamente. Esprimere questi sentimenti e stati d’animo a volte può essere utile per affrontare una difficoltà e un disagio, per questo l’iniziativa dell’ISI Garfagnana, realizzata dalla professoressa Pennacchi, è stata importante per far riflettere gli studenti su come hanno vissuto il lockdown.

“Con piacere”, conclude Tagliasacchi, “abbiamo accolto la proposta di pubblicare nella Collana Editoriale della Banca della Memoria le numerose testimonianze inviate dai ragazzi che hanno vissuto un’esperienza unica nel suo genere e che raccontano impressioni, paure, speranze, ma soprattutto tanta nostalgia, desiderio di andare fuori e relazionarsi ‘in presenza’, incontrarsi con i compagni e vivere quella quotidianità che, diventata impossibile, appare tanto preziosa. Ci sono anche testimonianze positive, di chi ha avuto il tempo di coltivare interessi, di chi ha scoperto che era bello anche ritrovarsi in rete.”

All’evento interverranno oltre al Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Ambito Territoriale Lucca e Massa-Carrara Donatella Buonriposi, la Presidente del Consiglio d’Istituto ISI Garfagnana Lia Bresciani, il Dirigente dell’ISI Garfagnana Oscar Guidi e l’autrice prof.ssa Emanuela Pennacchi.

Alla presentazione del volume, seguirà la premiazione dell’alunna Federica Gaspari, vincitrice della “Gara Nazionale di Meccanica 2021” e il ricordo del Maestro Luigi Roni.