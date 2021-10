Castelnuovo



Commemorazione dei caduti per la patria alla Croce di Stazzana

sabato, 16 ottobre 2021, 08:35

Il Nucleo Paracadutisti Garfagnana ha organizzato per sabato 23 ottobre, 79° anniversario dell'inizio della battaglia di El Alamein, una cerimonia commemorativa presso il Sacrario della Croce di Stazzana a Castelnuovo.

Nella stessa cerimonia, saranno ricordati anche i caduti italiani nella missione in Afghanistan, con "appello ai caduti". Don Damiano Bacciri guiderà un momento di riflessione e preghiera in memoria di tutti i caduti per la patria.

Ritrovo dei presenti alle 11 in località Piola, frazione Croce di Stazzana di Castelnuovo di Garfagnana, ai piedi della scalinata che conduce al Sacrario. Le associazioni d'Arma sono invitate a partecipare con i propri labari e bandiere. I militari in congedo sono invitati a partecipare almeno con copricapo militare. Gli iscritti al Nucleo sono invitati a partecipare con giacca mimetica, pantaloni color sabbia e copricapo militare. La popolazione è invitata a intervenire.