Castelnuovo



Croce Verde, inaugura un appartamento per il progetto ‘Dopo di noi’

mercoledì, 27 ottobre 2021, 17:46

Fervono i preparativi alla sezione "Garfagnana" della Croce Verde P.A. Lucca: venerdì 29 ottobre, alle ore 16:30, presso la sede di Località alle Monache verrà infatti inaugurato il modulo appartamento "Dopo di noi", nell'ambito del progetto PerlA - Per l'Autonomia. Si tratta di un appartamento dotato di camere, cucina, ascensore e bagno adatto all'uso da parte di persone con disabilità, pensato per essere messo a disposizione di giovani adulti con disabilità e educatori, al fine di avviare un processo di ricerca di autonomia.

La Croce Verde P.A. Lucca ricorda inoltre che sabato 30 ottobre, alle ore 12:00, è fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande per la borsa di studio intitolata al dottor Piero Mungai. Il riconoscimento, stabilito in tremila euro, è destinato a giovani iscritti a Medicina e Chirurgia presso un ateneo pubblico, residenti in uno dei Comuni in cui è presente una sede dell'Associazione (Capannori, Castelnuovo, Coreglia, Lucca, Viareggio). Le domande possono essere consegnate presso gli uffici della Croce Verde P.A. Lucca (v.le Castracani, 468/D), o inviate via mail all’indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it.