Fuga di gas: evacuate abitazioni e chiusa al traffico via Fabrizi

sabato, 16 ottobre 2021, 13:47

Si inizia a fare sul serio per il Castelnuovo che, dopo due sconfitte, ha bisogno di muovere la classifica, centrando magari i primi tre punti. Non sarà facile perché domani, domenica 17 ottobre, al Nardini arriva il Prato 2000, per quello che rappresenta un match inedito

sabato, 16 ottobre 2021, 08:35

Il Nucleo Paracadutisti Garfagnana ha organizzato per sabato 23 ottobre, 79° anniversario dell'inizio della battaglia di El Alamein, una cerimonia commemorativa presso il Sacrario della Croce di Stazzana a Castelnuovo

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:56

Il 9-10 ottobre a Roma, Papa Francesco ha aperto il Sinodo universale che coinvolgerà tutte le diocesi del mondo sul tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione".

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:43

Sabato 16 ottobre, presso la Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana, alle ore 16:00, avrà luogo la presentazione di una delle ultime uscite della collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, sezione “Radici, Comuni e Comunità”

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:26

Una generosa donazione arrivata al pronto soccorso di Castelnuovo da parte di una famiglia di un piccolo comune della Garfagnana, che ha richiesto di mantenere l'anonimato, permetterà di investire sulla formazione del personale infermieristico

venerdì, 15 ottobre 2021, 11:40

Si avvicina l’autunno e, come da tradizione, torna la storica Castagnata in Fortezza. Si svolgerà domenica 17 ottobre, a partire dalle 14, presso la Fortezza di Montalfonso grazie ai volontari del Corpo Autieri d’Italia, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelnuovo e la Provincia di Lucca