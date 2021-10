Castelnuovo



Fuga di gas, il Conapo si incazza: "La politica non insegni ai vigili come fare soccorso"

martedì, 19 ottobre 2021, 20:06

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, non ci sta e risponde ai consiglieri di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi ed Elena Picchetti in merito ai soccorsi per la fuga di gas verificatasi ieri mattina in via Fabrizi a Castelnuovo.



"Sappiamo la dinamica e sappiamo cosa è successo - tuona il segretario provinciale del Conapo di Lucca Nicola Todaro -, ma chiediamo a questi signori, che sono maestri nella politica, di rimanere nel loro ambiente, perché i vigili del fuoco fanno soccorso".



"I pompieri operano nei soccorsi - rincara Todaro - dal lontano 1939, poi una legge li ha uniti nel 1941. Quella dei vigili del fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel ministero dell'interno, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale, lo stesso ministero, assicura i servizi di soccorso e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale. E' composta da figure operative, da ufficiali, ingegneri, architetti, geometri che costantemente sono formati, così come tutto il personale operativo. Quindi chiediamo a questi signori che noi non ci vogliamo inserire nei battibecchi della politica perché il nostro è un sindacato apolitico; ma non vogliamo nemmeno essere presi per mano per fare soccorso".



"Noi siamo la parte apicale del soccorso a livello nazionale - ribadisce -, siamo il corpo principale. E per quanto riguarda la protezione civile, nel caso di Castelnuovo, si trattava di un servizio tecnico urgente. Quindi quello che, a nostro avviso, i due dovrebbero evitare è di fare allarmismo. Perché la scuola non è stata evacuata? Sicuramente perché il personale presente sul posto ha ritenuto opportuno non effettuare l'evacuazione".



"Penso che le cose andrebbero conosciute - conclude - e che bisognerebbe lasciar fare soccorso a chi si occupa di questo come noi lasciamo fare politica a chi la fa. Sono due cose distinte che non devono andare sulla stessa strada. Ognuno ha compiti ben diversi. Chiediamo gentilmente a loro di far politica, mentre noi continueremo a fare soccorso, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, come abbiamo sempre fatto e come faremo. Grazie".