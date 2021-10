Castelnuovo



Giulio Cavalli protagonista del terzo incontro della rassegna "Umanamente"

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:00

Sarà lo scrittore Giulio Cavalli il protagonista del terzo incontro della rassegna Umanamente, che si terrà sabato 9 ottobre, alle ore 21, al Teatro Alfieri, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana.



Organizzati dall’Associazione Progetto Senegal OdV e generalmente centrati sulla presentazione di libri, gli incontri della rassegna rappresentano occasioni di confronto e di scambio su tematiche umanitarie, come è accaduto con gli ospiti che hanno animato le conferenze nei mesi scorsi: il fotoreporter Francesco Malavolta e i giornalisti Saverio Tommasi e Lorenzo Tosa. Con Giulio Cavalli dialogherà Anita Azzi, a proposito dell’ultimo libro pubblicato dallo scrittore, ovvero Nuovissimo testamento, nel quale si delinea una società disumanizzata attraverso l’annullamento programmato dei sentimenti e delle emozioni in coloro che ne fanno parte. L’intervista sarà preceduta, come sempre, da un monologo inerente ai temi trattati, interpretato da Paola Tognini.



Personaggio poliedrico, Giulio Cavalli è anche autore teatrale e collaboratore di varie testate giornalistiche; per il suo impegno nella lotta contro le mafie vive sotto scorta dal 2007. Ha pubblicato diversi libri, a partire da Nomi, cognomi e infami, per proseguire con L’innocenza di Giulio e, per la casa editrice Fandango Libri, Carnaio (Premio Selezione Campiello) e Disperanza. Ha fatto parte dell’Osservatorio sulla Legalità ed è stato consigliere regionale in Lombardia.



L’appuntamento con lo scrittore Cavalli e con Progetto Senegal OdV è quindi per sabato 9 ottobre, alle ore 21, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.