Il Nucleo Paracadutisti ricorda la battaglia di El Alamein e i caduti in Afghanistan

sabato, 23 ottobre 2021, 11:24

E' la Uil Fpl Dirigenza Sanitaria di Lucca a sollevare ancora una volta le criticità della sanità che si avvia ad affrontare quella che si spera essere l'ultima fase di emergenza della pandemia con i numeri ridotti all'osso

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:10

Il movimento Valle del Serchio Alternativa continua la sua battaglia contro il Green pass e denuncia quanto avviene al Cup di Castelnuovo di Garfagnana

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:02

Sabato 23 ottobre alle 10 al piccolo ma bellissimo Santuario della Madonna della neve di Sassi si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della strada che collega Castelnuovo di Garfagnana (imbocco appena fuori dall’abitato di Torrite) a Sassi (esattamente nella borgata di Granciglia) nel comune di Molazzana

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:17

Nella zona distretto della Valle del Serchio riscontri ottimali per il monitoraggio sui tempi d’attesa del piano regionale governo liste d’attesa (4,61) e per l’assistenza residenziale (4,33). Da migliorare, ma non in fascia rossa, l’appropriatezza farmaceutica (1,50)

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:57

Torna a Castelnuovo di Garfagnana la manifestazione Garfagnana Terra Unica, organizzata dal Comune con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:35

A Castelnuovo Garfagnana e a Seravezza stand informativi sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. A Lucca, Porcari e Pietrasanta "piazze social"