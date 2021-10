Castelnuovo



Inaugurato il nuovo anno scolastico all'Isi Garfagnana

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:34

Nella mattina del 13 ottobre presso la palestra dell’ISI Garfagnana si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico.



Nell’occasione è stato presentato il volume “Giovani voci dal lockdown”, un’interessante raccolta di impressioni e stati d’animo degli alunni nel periodo della pandemia, in particolar modo in riferimento al primo lockdown del marzo 2020, curata dalla prof.ssa Emanuela Pennacchi. A raccontare le loro esperienze e sensazioni sono intervenuti anche alcuni alunni che hanno contribuito alla raccolta. E’ stata poi premiata l’alunna Federica Gaspari dell’ITT “Vecchiacchi” in qualità di vincitrice della Gara Nazionale di Meccanica 2021 e sono stati applauditi anche i ragazzi che hanno conseguito la votazione di 100 e lode all’Esame di Stato 2021.



La cerimonia è stata l’occasione di ricordare il compianto Maestro Luigi Roni tramite la toccante testimonianza di Matteo Marcalli, che ha sottolineato l’attenzione ai giovani che contraddistingueva l’attività del Maestro. Tutte le attività si sono svolte alla presenza dei prestigiosi ospiti della cerimonia: per l’Ufficio Scolastico Regionale la Dirigente Donatella Buonriposi insieme al Dott. Duccio Di Leo, il sindaco del Comune di Castelnuovo Garfagnana e Presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi, per l’Unione dei Comuni Patrizia Pieroni e Martina Moriconi, un nutrito gruppo di genitori di alunni ISI con la Presidentessa del Consiglio di Istituto Lia Bresciani, il DS Oscar Guidi, la vicepreside Nicoletta Picchi, la DSGA Alessandra Leonardi.



Tutto lo staff di presidenza sentitamente ringrazia i graditi ospiti per la partecipazione all’evento e per la sensibilità dimostrata nell’ascolto attivo dei ragazzi.