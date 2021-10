Castelnuovo



Isi Garfagnana: l’istituto agrario a convegno sul tema del farro

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:20

Il 21 ottobre le classi seconde e terze indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” dell’ISI Garfagnana hanno partecipato, presso la sede della Garfagnana Coop di Sillicagnana, nel comune di San Romano in Garfagnana, ad un convegno sul sistema sementiero semplificato per il farro della Garfagnana, intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR PSR 2014-2020 Regione Toscana Misura 16.2 Progetto SiSFa del GAL Montagna Appennino.

Il convegno, a conclusione di un percorso già iniziato lo scorso anno tramite incontri da remoto, ha visto la partecipazione del Dott. Marco Mancini in rappresentanza dell’Università di Firenze, del Dott. Stranieri del Gal, del Presidente del Consorzio del Farro Riccardo Fabbri e del Presidente della Garfagnana Coop Lorenzo Satti. I ragazzi hanno assistito alla presentazione dei risultati del progetto SiSFa relativi al recupero del farro autoctono garfagnino ed al mantenimento del suo germoplasma, proprio in quest’anno in cui si ricorda il venticinquennale dell’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). La giornata si è conclusa con prove di semina in campo, semina svolta con entusiasmo proprio dai ragazzi dell’Istituto. Si ringraziano tutte le realtà coinvolte nel progetto.