Castelnuovo



Premio per i lavoratori della Misericordia: raggiunto accordo con Fp-Cgil

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:57

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un importante accordo integrativo con la Misericordia di Castelnuovo Garfagnana.



A renderlo noto sono Michele Massari e Sauro Bonaldi della Fp Cgil di Lucca: "All'associazione - affermano i due -, va riconosciuto un ruolo divenuto fondamentale per il territorio dove è in tutti i sensi una vera e propria istituzione. L'impegno della confraternità si basa innanzitutto sul volontariato svolgendo servizi di trasporto di emergenza urgenza, trasporti sanitari, protezione civile e servizi sociali oltre a gestire il centro per soggetti affetti da problemi cognitivi. Ai volontari si affiancano in modo insostituibile 10 dipendenti nel settore dei trasporti e del soccorso e nove dipendenti addetti al centro dedicato alle problematiche cognitive".



"I lavoratori - sottolineano -, specialmente nel periodo della pandemia da Covid-19, hanno dato prova di grande affidabilità, professionalità e dedizione al lavoro, senza mai tirarsi indietro sia pure in mezzo a mille difficoltà. D'altra parte questo è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra con i volontari, che sono l'anima dell'associazione garantendo anche nei momenti più difficili della pandemia, con grande senso di responsabilità tutti i servizi alla popolazione".



"Nonostante le difficoltà economiche e finanziarie che hanno caratterizzato il periodo - continuano Massari e Bonaldi -, le parti hanno ritenuto di definire un premio di incentivazione e di produzione che consolidi e valorizzi l'apporto dei lavoratori in tema di efficienza, redditività, sicurezza e ambiente di lavoro. L'accordo, viene erogato in base al raggiungimento di risultati prefissati tra le parti e che verranno verificati alla fine di ogni esercizio legati in modo distinto nel comparto ambulanze e nel comparto Centro Diurno Alzheimer. Le quote di salario, in media 800 euro annui, saranno riproporzionate per fasce professionali e in base alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi che sono i seguenti: presenza individuale e redditività. Al premio avranno diritto anche i lavori a tempo determinato che abbiano maturato almeno 12 mesi di servizio e previa comunicazione preventiva alla direzione si potrà optare per utilizzare quanto maturato in servizi di welfare".



"L'accordo - concludono - che ha come caratteristiche la variabilità e la non determinabilità a priori consente oltretutto l'applicazione del trattamento fiscale agevolato. Un risultato valutato positivamente dal sindacato del quale diamo atto alla misericordia e alla sua direzione, e che da un segnale di attenzione concreta nei confronti di lavoratori troppe volte dimenticati a fronte del ruolo essenziale che rivestono e sul quale offrono il massimo impegno".