Castelnuovo



Progetto “Dopo di noi”: la Croce Verde inaugura un appartamento

lunedì, 25 ottobre 2021, 20:50

Fervono i preparativi alla sezione "Garfagnana" della Croce Verde P.A. Lucca: venerdì 29 ottobre, alle 16:30, presso la sede in località alle Monache verrà infatti inaugurato il modulo appartamento "Dopo di noi", nell'ambito del progetto PerlA - Per l'Autonomia. Si tratta di un appartamento dotato di camere, cucina, ascensore e bagno adatto all'uso da parte di persone con disabilità, pensato per essere messo a disposizione di giovani adulti con disabilità e educatori, al fine di avviare un processo di ricerca di autonomia.

"Siamo molto felici di poter finalmente inaugurare questo appartamento, dopo la sospensione temporanea del servizio a causa della pandemia - afferma Daniele Borella, presidente della Croce Verde P.A. Lucca - la nostra associazione, e la sezione Garfagnana in particolare, è da sempre attiva nell'ambito sociale, a fianco dell'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e in collaborazione con le amministrazioni locali e le altre associazioni del territorio. Mettere a disposizione questo modulo appartamento "Dopo di noi" significa offrire ad una persona la possibilità di intraprendere un percorso di crescita, di prendere in mano la propria vita. Ciò non fa che riempirci di gioia".

Il Progetto PerlA. è un percorso di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Un insieme articolato di servizi messi a disposizione della persona al fine di accompagnarla in un percorso di crescita, attraverso un possibile inserimento lavorativo a regime di mercato o all’interno di un contesto protetto. Il progetto in generale è rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva e/o relazionale, segnalati dai servizi sociali competenti per territorio. L’accesso al servizio è subordinato alla presenza di particolari prerequisiti, valutati di volta in volta da un’equipe psico-pedagogica.