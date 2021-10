"Riprendiamoci il futuro" a Castelnuovo: le ricette della Uil

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:35

A Castelnuovo Garfagnana e a Seravezza stand informativi sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. A Lucca, Porcari e Pietrasanta "piazze social"

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:13

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, il consigliere regionale del PD, Mario Puppa ha organizzato un pomeriggio di discussione a Castelnuovo

martedì, 19 ottobre 2021, 20:06

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, non ci sta e risponde ai consiglieri di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi ed Elena Picchetti in merito ai soccorsi per la fuga di gas verificatasi ieri mattina in via Fabrizi a Castelnuovo

martedì, 19 ottobre 2021, 11:00

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e l'esponente di Fdi di Castelnuovo Garfagnana, Elena Picchetti, in merito a quanto accaduto durante i lavori di sostituzione della tubazione del metano a Castelnuovo

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:26

Questa mattina, mentre erano in corso i lavori di sostituzione della tubazione del metano ad opera della ditta Toscana Energia, si è verificata la rottura di un condotto che ha provocato una importante fuoriuscita di gas. Foto

sabato, 16 ottobre 2021, 13:47

Si inizia a fare sul serio per il Castelnuovo che, dopo due sconfitte, ha bisogno di muovere la classifica, centrando magari i primi tre punti. Non sarà facile perché domani, domenica 17 ottobre, al Nardini arriva il Prato 2000, per quello che rappresenta un match inedito