Stati generali della salute: evento a Castelnuovo

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:13

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, il consigliere regionale del PD, Mario Puppa ha organizzato un pomeriggio di discussione a Castelnuovo di Garfagnana, per portare il contributo della Valle del Serchio al percorso di proposta e di partecipazione promosso dalla Regione.

L’appuntamento è per venerdì 22 ottobre, alle ore 15, presso il Centro Protezione Civile “Dott. Roberto Nobili” (Sede C.A.V. Località Orto Murato).

«In preparazione degli Stati generali della Salute – spiega Puppa – il Consiglio regionale, attraverso il lavoro della commissione Sanità, ha dato vita negli ultimi mesi ad un processo partecipativo coinvolgendo cittadini, associazioni, operatori sanitari, professionisti, amministratori locali, al fine di fare emergere idee e proposte grazie alle quali delineare i principali obiettivi delle politiche regionali in ambito socio-sanitario. Come gruppo Pd in Consiglio regionale abbiamo deciso di offrire un ulteriore nostro originale contributo, portando la consultazione sui territori. Saranno tanti i temi in discussione che ci riguardano da vicino, a partire dalla rete ospedaliera periferica, che si è rivelata fondamentale nella gestione della pandemia, soprattutto nella fase di supporto ai presidi ospedalieri maggiori, dimostrando quanto la sanità di prossimità svolga un ruolo chiave nel sistema sanitario regionale, una funzione che dovrà essere valorizzata ulteriormente, insieme al rafforzamento del sistema di cura e prevenzione territoriale.

Sono certo – conclude Puppa – che dalla nostra realtà arriveranno proposte e suggerimenti utili ad arricchire il percorso regionale».

Il programma del’evento di venerdì a Castelnuovo prevede un’introduzione di Mario Puppa e gli interventi di Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Caterina Campani, sindaca di Barga, Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, Francesco Pioli, presidente Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio.

Le conclusioni sono affidate a Enrico Sostegni, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale.

L’incontro è pubblico e si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid.