Torna "Garfagnana Terra Unica" dopo lo stop per la pandemia

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:02

Sabato 23 ottobre alle 10 al piccolo ma bellissimo Santuario della Madonna della neve di Sassi si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della strada che collega Castelnuovo di Garfagnana (imbocco appena fuori dall’abitato di Torrite) a Sassi (esattamente nella borgata di Granciglia) nel comune di Molazzana

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:17

Nella zona distretto della Valle del Serchio riscontri ottimali per il monitoraggio sui tempi d’attesa del piano regionale governo liste d’attesa (4,61) e per l’assistenza residenziale (4,33). Da migliorare, ma non in fascia rossa, l’appropriatezza farmaceutica (1,50)

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:35

A Castelnuovo Garfagnana e a Seravezza stand informativi sulla prevenzione e sui comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. A Lucca, Porcari e Pietrasanta "piazze social"

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:17

In questi mesi che si avviano ad essere una fase 'post pandemia' la Uil crede nella ripresa e nel rilancio dell'economia a livello locale e nazionale. Un processo di ripresa che però parte da alcuni obiettivi chiari e da temi che devono essere messi al centro della discussione

mercoledì, 20 ottobre 2021, 12:13

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, il consigliere regionale del PD, Mario Puppa ha organizzato un pomeriggio di discussione a Castelnuovo

martedì, 19 ottobre 2021, 20:06

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, non ci sta e risponde ai consiglieri di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi ed Elena Picchetti in merito ai soccorsi per la fuga di gas verificatasi ieri mattina in via Fabrizi a Castelnuovo