Castelnuovo



Torna ‘Garfagnana Terra Unica’: il territorio in vetrina per due week-end

giovedì, 28 ottobre 2021, 16:38

di simone pierotti

Un preciso segnale di ritorno alla normalità ed una vetrina per le eccellenze e le peculiarità del territorio: questa è Garfagnana Terra Unica, la manifestazione che, dopo lo stop imposto dal covid-19, si svolgerà a Castelnuovo di Garfagnana nei fine settimana del 6-7 e 13-14 novembre. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina presso l’ampia sala dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, alla presenza di autorità e parte dello staff organizzativo.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi che ha sottolineato quanto sia importante e significativo ripartire con eventi come questo: “La manifestazione si svolgerà secondo limitazioni ma è già importante esserci e ripartire, in attesa di uscire definitivamente da questa situazione. Manifestazioni come Garfagnana Terra Unica sono fondamentali per la promozione del territorio e per sviluppare opportunità di crescita. Sottolineo, per esempio, il coinvolgimento delle scuole, un segnale preciso di valorizzazione dei nostri giovani”.

Presenti anche i dirigenti scolastici dell’ISI Garfagnana Oscar Guidi e dell’ISI Barga Iolanda Bocci: gli studenti delle rispettive scuole saranno protagonisti dei giorni di evento, sia per la parte di sala che quella turistica e di accoglienza. E’ stato poi Alessandro Pedreschi, assessore del comune di Castelnuovo e ideatore di Garfagnana Terra Unica, a esporre qualche dettaglio: “La manifestazione è nata sette anni fa e, dopo lo stop del 2020, siamo orgogliosi di ripartire, se pur con diverse limitazioni e novità. Sarà necessario il green pass, si entrerà tramite prenotazione (contattando gli uffici della Pro Loco e dello IAT) grazie alla piattaforma Town for You. Ci saranno turni per mangiare e ci saranno quattro casse uniche. In centro storico si svolgerà un mercatino con 65 banchi e un trenino turistico trasporterà la gente in giro”. Presenti alla conferenza diversi rappresentanti delle varie associazioni (tra cui Orlando Pedreschi, per la U.S. Castelnuovo ed uno degli ideatori del format) e diversi studenti delle scuole.