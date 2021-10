Castelnuovo



Torna la ‘Castagnata’ in Fortezza

venerdì, 15 ottobre 2021, 11:40

Si avvicina l’autunno e, come da tradizione, torna la storica Castagnata in Fortezza. Si svolgerà domenica 17 ottobre, a partire dalle 14, presso la Fortezza di Montalfonso grazie ai volontari del Corpo Autieri d’Italia, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelnuovo e la Provincia di Lucca. Sarà organizzato un servizio navetta con partenza da piazza Umberto I.

Presso gli stand in Fortezza sarà possibile assaggiare i prodotti tipici della stagione, le mondine, le frittelle di neccio, il castagnaccio, accompagnati da ottimo vin brulè.