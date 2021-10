Castelnuovo



Valutazione MeS: cosa c'è da migliorare negli ospedali della Valle del Serchio

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:17

Come già evidenziato nei mesi precedenti, l’Azienda USL Toscana nord ovest si è posizionata al primo posto tra le Aziende sanitarie territoriali della Regione Toscana nella speciale classifica, predisposta dal Laboratorio MeS della Scuola S.Anna di Pisa, sulla valutazione delle performance con il punteggio complessivo di 76.30 su 100.

Il sistema di valutazione, così come riportato nella delibera regionale 800 del 2 agosto, ha verificato il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna azienda relativi all’anno 2019 evidenziando come nella maggior parte dei casi l’Asl Toscana nord ovest abbia migliorato i propri risultati arrivando a superare il traguardo fissato.

Nel report, elaborato dal MeS secondo il sistema ormai collaudato dei bersagli, spiccano i buoni risultati raggiunti nell’ambito di Lucca nel 2019 e confermati anche nel corso del 2020, nonostante la pandemia Covid.

Nella valutazione che fa il MeS sui principali indicatori, rispetto sia all’obiettivo assegnato che all’andamento del trend, per Lucca i riscontri sono in generale positivi, sia per il territorio che per l’ospedale, con alcune limitate aree in cui è necessario attuare azioni di miglioramento.

Ecco i principali indicatori 2020.

Per l’ospedale “San Luca” si posizionano nella fascia contrassegnata dal colore verde scuro, corrispondente ad una valutazione ottima, 7 indicatori tra i quali: i volumi delle resezioni di colon in laparoscopia (5, il massimo), i volumi degli interventi per il tumore della mammella (ancora 5), le percentuali di re-intervento a 30 giorni per il tumore al retto (5), gli interventi conservativi per il tumore alla mammella (4,85), le colecistectomie laparoscopiche a un giorno (4,80) e il rispetto dei tempi di attesa in classe di priorità A per interventi chirurgici di tumore (4,46).

Bene inoltre, in quanto caratterizzati nel bersaglio dal colore verde, indicatori come i ricoveri da Pronto Soccorso in Chirurgia (3,80), la percentuale di re-ingressi in Pronto Soccorso (3,75), le episiotomie in Ginecologia (3,39) e le dimissioni volontarie (3,33).

Meno bene la dispersione per tumore della prostata (0,20), contrassegnata dal colore rosso nel bersaglio, problema comunque generale e non legato al singolo territorio.

L’ospedale di Castelnuovo Garfagnana si segnala (in verde scuro) per i ricoveri da Pronto Soccorso in Chirurgia (4,95) e la percentuale di abbandoni in Pronto Soccorso (4,11).

In rosso l'indice di performance di degenza media (IPDM) per i ricoveri medici, con un valore di 0,30.

Risultati positivi all’ospedale di Barga per i ricoveri ospedalieri codice 56 (4,62) e per le episiotomie in Ginecologia (4,36). Bene anche i parti operativi (3,87).

In rosso l'indice di performance di degenza media (IPDM) per i ricoveri medici (0).

Per la parte territoriale, nella zona distretto della Piana di Lucca ha ricevuto una positiva valutazione positiva il monitoraggio sui tempi d’attesa del Piano regionale governo liste d’attesa (4,87 su un massimo di 5), pur considerando la riduzione dei volumi delle prestazioni 2020 a causa dell’emergenza Covid.

Valutazioni buone per: sanità d’iniziativa (3,46), RSA (3,42), attività consultoriale per le donne straniere (3,30), percorso ictus (3,28), salute mentale territoriale (3,27), visite e follow-up (3,18) e ) e assistenza domiciliare (3,15).

Risultati meno positivi, nel report del MeS, per l’appropriatezza farmaceutica (0,75).

Nella zona distretto della Valle del Serchio riscontri ottimali per il monitoraggio sui tempi d’attesa del Piano regionale governo liste d’attesa (4,61) e per l’assistenza residenziale (4,33).

Risultati buoni, tra gli altri indicatori, per appropriatezza diagnostica (3,60), percorso Ictus (3,30) e

Materno infantile - assistenza territoriale (3,12).

Da migliorare, ma non in fascia rossa, l’appropriatezza farmaceutica (1,50).

Da ribadire, comunque, che i risultati del 2020 sono da leggere in ottica Covid, sia in positivo che in negativo, in quanto i miglioramenti o i peggioramenti sono spesso da ricondurre al contesto della pandemia. Basti pensare che, in particolare nella prima fase del lockdown, l’invito alla popolazione era di evitare il più possibile l’accesso alle strutture sanitarie.

“La valutazione delle performance, con la conseguente verifica dei risultati conseguiti dal sistema – spiega il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – rappresenta in sanità una fase necessaria per orientare le strategie, capire la loro efficacia e valutare eventuali correttivi. Si tratta però anche uno strumento importante su cui impostare un processo di comunicazione trasparente con i cittadini. Per questo siamo ancora più soddisfatti dei risultati ottenuti nell’ambito territoriale di Lucca. La pandemia nel 2020 ha cambiato tutte le modalità di erogazione dei servizi, che indubbiamente hanno risposto bene all’emergenza Covid, ma adesso è iniziata una fase nuova in cui ci stiamo riorganizzando in maniera diversa rispetto a prima. Per alcune attività ci sono problematiche innegabili e siamo consapevoli del fatto che c’è davvero tanto lavoro da fare: penso in particolare alle liste d’attesa ambulatoriali e chirurgiche, per le quali abbiamo un piano straordinario di smaltimento. Come emerge dal bersaglio del MeS, persistono altre aree da presidiare meglio e, in questi specifici settori, la nostra Azienda è impegnata in percorsi di confronto interno e di rimodulazione, per rendere il sistema sempre più efficace ed efficiente, oltre che pienamente sostenibile. Ringrazio ancora tutto il nostro personale per la disponibilità e la professionalità, a maggior ragione durante questa pandemia, che ci ha costretti a cambiare interamente il nostro modo di fare sanità”.