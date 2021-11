Castelnuovo



Alla cartiera Lucart di Castelnuovo è viva la tradizione di Santa Caterina

giovedì, 25 novembre 2021, 12:31

di simone pierotti

Come tutti gli anni, allo stabilimento Lucart di Castelnuovo di Garfagnana si è celebrata Santa Caterina, la santa patrona dei lavoratori cartari. Una tradizione molto sentita tra i dipendenti che, da ben 51 anni, festeggiano la giornata. Come lo scorso anno, per le note limitazioni, è stata una festa meno partecipata ma non meno sentita. Presente una rappresentanza degli operai e dei dipendenti della cartiera, i rappresentanti sindacali Rsu; la stessa Lucart non ha voluto far mancare la propria presenza, con il direttore Diego Strina, il responsabile nazionale del personale Tindani, Duccio Ledda e Giulia Pasquini.

La cerimonia, svoltasi all’interno dello stabilimento per motivi atmosferici, si è aperta con la benedizione da parte di Don Angelo Pioli. C’è stato poi l’intervento dei rappresentanti Rsu aziendale che ha sottolineato quanto i lavoratori e i pensionati dello stabilimento siano legati a questa ricorrenza e che, nonostante le limitazioni covid, non hanno voluto interrompere la tradizione per porre l’accento sul tema della sicurezza sul lavoro e per ricordare i colleghi tragicamente scomparsi trenta anni fa. Gli stessi temi sono stati rimarcati dal direttore Diego Strina che ha ricordato quanto fondamentale sia non abbassare mai la guardia in tema di sicurezza e che l’obiettivo “infortuni zero” resti direzione fondamentale da perseguire.

“In tal senso, sono significativi i traguardi raggiunti dall’azienda sul piano della sicurezza. Nel 2021 sono stati investiti 2M€ dal gruppo affiancati da una continua attività di formazione e informazione”, ha dichiarato Diego Strina, direttore dello stabilimento. “La sicurezza – ha ricordato il direttore Strina – è alla base del nostro lavoro, e resta sempre l’obiettivo degli “infortuni zero”. Grazie alla collaborazione di tutti, azienda e dipendenti, stiamo lavorando bene in questa direzione ma è un lavoro continuo, che non si ferma mai e nasce dai piccoli comportamenti di tutti i giorni”.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale insieme al delegato Carlo Biagioni, ha sottolineato il legame tra la comunità e i luoghi del lavoro, come è la cartiera castelnuovese.