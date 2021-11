Aumentano i casi positivi a Castelnuovo: oggi sette. Chiuse due classi

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 16 novembre 2021, 17:21

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha individuato sul proprio territorio le postazioni (con orari dedicati) a cui, da domani, mercoledì 17 novembre, studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe

martedì, 16 novembre 2021, 11:11

Nell'ambito dei patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16

lunedì, 15 novembre 2021, 15:46

Chiude con successo la quarta edizione della manifestazione "Garfagnana Terra Unica" a Castelnuovo: migliaia di presenze, centinaia di volontari, prodotti gastronomici d’eccellenza e tantissimi appuntamenti culturali e di promozione turistica. Foto di Tommaso Teora

giovedì, 11 novembre 2021, 14:32

Il progetto del comune di Castelnuovo di Garfagnana prevede la rigenerazione urbana dell’edificio “stazione” con il conseguente incremento dell’attrattività del contesto urbano, procedendo nel riqualificare e riorganizzare il primo piano dell’edificio dismesso

giovedì, 11 novembre 2021, 12:14

A partire dalla seconda metà di ottobre, all'ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo Garfagnana, è stato aperto il nuovo ambulatorio senologico (finora non presente in Valle del Serchio) per le prime visite e le visite di controllo

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:56

Si chiama Proximity Care il nuovo progetto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha fortemente voluto per favorire il miglioramento dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari per le cosiddette 'aree interne' della provincia e sul quale ha deciso di stanziare ben 5 milioni di euro tra 2022 e 2026