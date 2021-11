Castelnuovo



Biffoni in Garfagnana: "Con i sindaci per lavorare sui problemi concreti"

venerdì, 26 novembre 2021, 17:15

"Anche l'incontro di oggi in Garfagnana e Media Valle del Serchio ci ha confermato l'importanza di andare ad incontrare i sindaci nei loro territori, con un rapporto anche visivo sulle situazioni e sui problemi. Abbiamo discusso di forestazione, di Pnrr, dell'Unione di Comuni, di telecomunicazioni, di protezione civile: temi sui quali Anci Toscana si impegna da tempo, ma che approfondiremo ulteriormente per quanto ci compete e che porteremo alle sedi e ai soggetti competenti per trovare sintesi e soluzioni". E' soddisfatto il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, al termine della giornata che lo ha visto in Garfagnana per la terza tappa del suo nuovo tour nei territori toscani. Biffoni e il direttore Simone Gheri hanno incontrato al mattino i sindaci nella riunione plenaria Castelnuovo in Garfagnana, in località Orto Murato, al Centro di Protezione Civile; poi tappa alla "Casina Rossa" a Villa Collemandina; nel pomeriggio spazio ad altre visite.

Dai sindaci sono emersi temi precisi: la valorizzazione e il rafforzamento delle Unioni di Comuni, anche per meglio fronteggiare la rivoluzione del Pnrr, con un particolare attenzione alla missione che riguarda la sanità; la richiesta che la delega sulla forestazione, particolarmente sentita nelle aree montane, resti di competenza dei territori; che venga riconosciuto e potenziato il lavoro che si sta facendo sulla Protezione civile; che finalmente arrivi il segnale nelle non poche zone dove non prende neanche il telefono. "Alla fine di questo viaggio faremo una sintesi precisa e puntuale di richieste e criticità - ha assicurato Biffoni - Per la telefonia, ad esempio, ci proporremo ai gestori per chiudere una vicenda ormai ingiustificabile e anacronistica".

La prossima tappa del tour sarà il 3 dicembre in Lunigiana.