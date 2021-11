Castelnuovo



Carabinieri in congedo, volontari nel cuore

martedì, 30 novembre 2021, 08:29

di daniele venturini

Attiva dal 1967, conta ben 130 iscritti. Stiamo parlando dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Garfagnana, con sede a Castelnuovo, sempre presente sul territorio con le sue variegate azioni di volontariato. La Gazzetta del Serchio ha raggiunto Claudio Iorio, Maresciallo R.O., per intervistarlo in qualità di presidente.

Presidente Iorio, in questo anno difficile, con il Covid che ha continuato a stravolgere la vita di tutti noi cittadini, i carabinieri in congedo della Garfagnana che contributo hanno dato alla nostra comunità?

Giustamente, come dice lei, questo 2021 che sta per chiudersi è stato un anno difficile, come l’anno precedente, a causa del virus. Noi carabinieri in congedo della Garfagnana abbiamo cercato di dare il nostro contributo ai nostri concittadini e ai vari enti sul territorio della Valle.

Si spieghi meglio

Abbiamo svolto servizi di vigilanza alla Fortezza di Monte Alfonso di Castelnuovo, con compiti di vigilanza e sicurezza. Lo stesso servizio lo svolgiamo alla sala Suffredini, in occasione di manifestazioni. Dagli inizi del mese di novembre abbiamo iniziato un servizio di vigilanza alle scuola materna ed elementare di Pieve Fosciana. Negli anni pre-Covid abbiamo svolto servizi di osservazione alle fiere e mercati che si svolgevano in Castelnuovo.

In ambito sanitario svolgete dei servizi?

Ovviamente sì. Da marzo personale della nostra sezione è presente nel distretto ASL di Orto Murato, per servizio di supporto a personale sanitario durante le vaccinazioni contro Covid. Da diversi anni personale dell’ANC di Castelnuovo presta attività di trasporto di ragazzi disabili dalla struttura “Il Granaio” di Pieve Fosciana, dove svolgono attività di intrattenimento e ludiche, fino alle loro abitazioni. Questo servizio ci è particolarmente caro. Inoltre collaboriamo anche con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca.

Presidente, ci spiega in cosa consiste l’attività del gruppo di volontariato che è stato costituito i 21 giugno di quest’anno?

E’ un gruppo ristretto di soci della nostra sezione, che ha come unico scopo dedicarsi quotidianamente al volontariato, a trecentosessanta gradi. Noi carabinieri in congedo siamo felici di dare il nostro umile contributo gli enti e ai cittadini, perché quando si indossano gli alamari, questi rimangono cuciti sulla pelle, per tutta la vita. Voglio dire che anche dopo il servizio attivo nelle file dell’Arma, vogliamo continuare a servire i nostri concittadini e la patria.

Il direttivo è composto da:

Iorio Claudio, presidente

Longo Alfredo, vice-presidente

Cossu Andrea, Giannotti Luciano, Biagioni Alfredo, Bertoni Eraldo Marino, Donati Luigi e Mariani Paolo, consiglieri; Buccolieri Angelo, segretario; Masala Domenico e Nelli Salvatore, revisore dei conti.