Concerto della Filarmonica 'Verdi' al Teatro Alfieri

giovedì, 4 novembre 2021, 16:36

Cordoglio in tutta la Valle per la scomparsa, all’età di 86 anni, della signora Leila Mori, moglie del dottor Alessandro Bianchini, ex sindaco di Castelnuovo, e madre di Silvia, capogruppo di minoranza in consiglio comunale

sabato, 30 ottobre 2021, 13:56

Le proposte emerse durante l'attivo unitario di Lucca e Massa Carrara a Castelnuovo Garfagnana con il segretario Domenico Proietti

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:57

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un importante accordo integrativo con la Misericordia di Castelnuovo Garfagnana. A renderlo noto sono Michele Massari e Sauro Bonaldi della Fp Cgil di Lucca

giovedì, 28 ottobre 2021, 16:38

Un preciso segnale di ritorno alla normalità ed una vetrina per le eccellenze e le peculiarità del territorio: questa è Garfagnana Terra Unica, la manifestazione che, dopo lo stop imposto dal covid-19, si svolgerà a Castelnuovo di Garfagnana nei fine settimana del 6-7 e 13-14 novembre

mercoledì, 27 ottobre 2021, 17:46

Venerdì 29 ottobre, alle ore 16:30, presso la sede di località alle Monache verrà infatti inaugurato il modulo appartamento "Dopo di noi", nell'ambito del progetto PerlA - Per l'Autonomia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:20

Il 21 ottobre le classi seconde e terze indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” dell’ISI Garfagnana hanno partecipato, presso la sede della Garfagnana Coop di Sillicagnana, nel comune di San Romano in Garfagnana, ad un convegno sul sistema sementiero semplificato per il farro della Garfagnana