Distruggono il semaforo e scaraventano a terra i cartelli: è caccia ai vandali

domenica, 21 novembre 2021, 13:53

Hanno distrutto un semaforo, le apparecchiature elettroniche necessarie al suo funzionamento e hanno scaraventato a terra e danneggiato i cartelli stradali. Tutto ciò con l'aggravante di creare un serio pericolo per la viabilità e per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori.



E' quanto accaduto nelle scorse ore in via Nicola Fabrizi, a Castelnuovo di Garfagnana, nei pressi del cantiere dei lavori in corso per la messa in sicurezza idrogeologica dell'area. Le forze dell'ordine, prontamente informate, stanno già indagando per risalire agli ignoti vandali.



L'amministrazione comunale intanto esprime ferma condanna per il vile atto vandalico e si auspica che i responsabili possano essere identificati e severamente puniti.