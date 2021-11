Castelnuovo



Due nuovi ambulatori specialistici all'ospedale Santa Croce

giovedì, 11 novembre 2021, 12:14

A partire dalla seconda metà di ottobre, all'ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo Garfagnana, è stato aperto il nuovo ambulatorio senologico (finora non presente in Valle del Serchio) per le prime visite e le visite di controllo. L'ambulatorio è aperto tutti i primi e terzi venerdì del mese, dalle ore 10 alle ore 14, ed effettua, su prenotazione attraverso Cup, prime visite, visite di controllo ed ecografie.

Sempre all'ospedale di Castelnuovo, da ottobre, il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 13, è aperto anche l'ambulatorio di ecografia diagnostica e interventistica. L'ambulatorio è assicurato grazie alla collaborazione tra la Unità Operativa Complessa Chirurgia generale di Lucca e la Unità Operativa Complessa Radiologia Lucca e Valle del Serchio e garantisce prestazioni per i pazienti ricoverati e per i pazienti esterni attraverso appuntamento al Cup.

L'apertura dei due ambulatori era molto attesa tra i cittadini della Valle del Serchio e rientra tra le azioni che l'Azienda USL Toscana nord ovest programma per migliorare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali su tutto il territorio. I nuovi servizi, inoltre, ribadiscono l'importanza di avere presidi ospedalieri sul territorio che possano offrire prestazioni con alta richiesta da parte dei cittadini, così da aumentare la qualità del servizio sanitario in maniera omogenea in tutte le aree geografiche, anche quelle più periferiche, come la Valle del Serchio, dove la scarsa disponibilità di medici specialisti rende più difficile mantenere un costante numero di specialisti per le continue mobilità.