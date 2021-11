Castelnuovo



Garfagnana Terra Unica: partenza col... botto!

sabato, 6 novembre 2021, 20:22

di simone pierotti

Primo giorno di “Garfagnana Terra Unica” ed è subito successo: l’edizione 2021, quella della ripartenza dopo il forzato stop dello scorso anno, presentava tante incognite legate alle diverse restrizioni imposte dalle normative covid ma il pubblico sembra avere risposto positivamente, fin dalle prime ore del mattino. Attorno alle 10:30 c’è stato il rituale taglio del nastro da parte degli organizzatori e delle autorità, con tutti i comuni dell’Unione dei Comuni della Garfagnana rappresentati dai relativi sindaci o assessori. Ospiti d’onore il senatore Andrea Marcucci e il consigliere regionale Mario Puppa, a fare gli onori di casa il vicesindaco di Castelnuovo Chiara Bechelli e l’assessore Alessandro Pedreschi, ideatore e forte sostenitore dell’iniziativa.

Grande lo sforzo dell’organizzazione per permettere lo svolgimento di una manifestazione in era covid, con ingressi contingentati e controllo green – pass, servizio rigorosamente al tavolo e sanificazioni continue. Una manifestazione che mette in vetrina le eccellenze e le bontà del territorio, o comunque una buona parte di esse: in questo primo week – end il primo gruppo di associazioni con i loro prodotti tipici, nel prossimo fine settimana le rimanenti associazioni.

Non solo gastronomia ma anche mercatino in centro storico, dove i visitatori venivano trasportati per mezzo del trenino turistico, con guide d’eccezione gli studenti dell’istituto Isi Garfagnana. I giovani “colleghi” dell’Isi Barga si sono invece occupati dell’accoglienza e del servizio ai tavoli.