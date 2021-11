Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 11 novembre 2021, 14:32

Il progetto del comune di Castelnuovo di Garfagnana prevede la rigenerazione urbana dell’edificio “stazione” con il conseguente incremento dell’attrattività del contesto urbano, procedendo nel riqualificare e riorganizzare il primo piano dell’edificio dismesso

giovedì, 11 novembre 2021, 12:14

A partire dalla seconda metà di ottobre, all'ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo Garfagnana, è stato aperto il nuovo ambulatorio senologico (finora non presente in Valle del Serchio) per le prime visite e le visite di controllo

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:56

Si chiama Proximity Care il nuovo progetto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha fortemente voluto per favorire il miglioramento dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari per le cosiddette 'aree interne' della provincia e sul quale ha deciso di stanziare ben 5 milioni di euro tra 2022 e 2026

sabato, 6 novembre 2021, 20:22

Primo giorno di “Garfagnana Terra Unica” ed è subito successo. L’edizione 2021, quella della ripartenza dopo il forzato stop dello scorso anno, presentava tante incognite. Photogallery

venerdì, 5 novembre 2021, 14:41

Si è conclusa l’esperienza dei 19 volontari del servizio civile impegnati per un anno all'interno dei Pronto Soccorso dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest grazie al progetto regionale “Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso”

giovedì, 4 novembre 2021, 17:44

Il 6 novembre alle ore 21 presso il Teatro Alfieri si terrà il concerto del Tricolore eseguito dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi”, diretta dal maestro Stefano Pennacchi