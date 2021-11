Castelnuovo



Giornata sulla violenza contro le donne: incontro con gli studenti dell'Isi Garfagnana

lunedì, 22 novembre 2021, 16:27

Questa mattina, la Commissione Pari Opportunità del comune di Castelnuovo di Garfagnana, alla presenza di Chiara Bechelli, vice-sindaco con delega alle Pari Opportunità, e della presidentessa della Commissione Pari Opportunità Gabriella Tolaini, in collaborazione con il Pronto Soccorso della Valle del Serchio ha organizzato un incontro con le classi IV degli istituti superiori di Castelnuovo di Garfagnana, per parlare della violenza di genere. L'incontro è stato promosso in occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne.



Sono intervenuti la dottoressa Elena Venezi del Codice Rosa, che ha spiegato come è nato il codice rosa e ha descritto il fenomeno della violenza di genere nei suoi aspetti salienti, il maggiore Picchiotti, Comandante della Compagnia della Stazione di Castelnuovo Garfagnana, che ha descritto l’operato e i principi guida ai quali si attengono le forze dell’ordine in caso di intervento, oltre al lavoro di prevenzione che svolgono sul territorio.



La dottoressa Nicole Bosi Picchiotti, medico specializzando in Meu e medico PS Santa Croce, ha poi illustrato alcuni casi di violenza sulle donne e sui bambini, che sono stati accolti al Pronto Soccorso, ha descritto le tipologie di lesioni e presentato le statistiche di accesso al Pronto Soccorso, mentre l’infermiera Bonini del Codice Rosa che ha illustrato e descritto le violenze sugli anziani.