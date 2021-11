Castelnuovo



Lutto per la scomparsa di Leila Mori, moglie dell’ex sindaco Bianchini

giovedì, 4 novembre 2021, 16:36

di simone pierotti

Cordoglio in tutta la Valle per la scomparsa, all’età di 86 anni, della signora Leila Mori, moglie del dottor Alessandro Bianchini, ex sindaco di Castelnuovo, e madre di Silvia, capogruppo di minoranza in consiglio comunale.

Leila, la più grande di quattro sorelle, era nata a Minucciano ed è cresciuta tra Gramolazzo e Viareggio, viaggiando molto, anche all’estero, per l’attività del padre, insegnante di educazione fisica. Aveva vissuto anche in Libia, a Tripoli, frequentando il Ginnasio, poi il ritorno in Italia dove si è diplomata Isef a Roma. Ha seguito le orme paterne, insegnando educazione fisica prima alle scuola media, poi al Liceo e infine a Ragioneria, sempre a Castelnuovo di Garfagnana. Sposata con Alessandro Bianchini, medico e sindaco del capoluogo garfagnino, ha avuto tre figlie, Elena, Claudia e Silvia, e tre nipoti, Filippo, Giacomo e Lorenzo. Cinque anni fa ha festeggiato le nozze d’oro.

Grazie alla sua attività lavorativa, Leila Mori ha cresciuto e conosciuto tante generazioni di ragazzi, oggi divenuti adulti, che l’hanno potuta apprezzare. La salma è esposta, dal pomeriggio odierno, presso la chiesa della Madonna dove, domani, si svolgeranno i funerali.

Tra le attestazioni di cordoglio alla famiglia Bianchini, una delle prime è arrivata dal presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, a nome dell’assemblea.