Castelnuovo



Misure urgenti di solidarietà alimentare: 24 mila euro al comune di Castelnuovo

martedì, 23 novembre 2021, 11:22

“Sono arrivati poco più di euro 24 mila euro al comune di Castelnuovo di Garfagnana per aiutare le famiglie ad affrontare la crisi economica legata agli effetti derivanti dal Covid-19 – comunica l’assessore al welfare Patricia Tolaini - risorse che fanno parte del pacchetto stanziato dal governo al fine di finanziare i comuni italiani per l’erogazione degli aiuti alimentari e dei buoni spesa per i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Le famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e quelle in stato di bisogno residenti nel comune – conclude l’assessore Tolaini - potranno ottenere buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Castelnuovo di Garfagnana.”

L’elenco degli esercizi aderenti e l'autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare verrà pubblicato sul sito internet del comune www.castelnuovodigarfagnana.info.

I buoni spesa saranno rilasciati agli aventi diritto in tagli da euro 25 secondo la dimensione del nucleo familiare da un minino di euro 100 ad un massimo di euro 300.

Le domande dovranno essere inviate tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it. oppure consegnate a mano presso il comune di Castelnuovo di Garfagnana previo appuntamento telefonico al numero 0583/6448336 – 0583/6448315.

L’ammissione al beneficio sarà poi comunicata via mail o telefonicamente al richiedente che potrà ritirare i buoni presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana.