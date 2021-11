Castelnuovo



Ospedale di Castelnuovo, ricoveri 'informatizzati'

venerdì, 19 novembre 2021, 15:46

A partire da questo mese di novembre è stata completata la formazione del personale ed è stata messa in uso la cartella clinica informatizzata “C7” in tutto lo stabilimento ospedaliero di Castelnuovo di Garfagnana.

Tutti i nuovi ricoveri, sia nell’area chirurgica che in quella medica, da alcuni giorni sono quindi stati informatizzati.

L’Asl Toscana nord ovest è infatti costantemente impegnata a fornire strumenti innovativi, univoci ed integrati per tutto il territorio aziendale.

La cartella, sviluppata dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, si chiama Hms-C7, è frutto delle esperienze di conversione dei processi sanitari in digitale compiuti negli ultimi anni nei suoi presidi ospedalieri ed è stata fornita alla Asl in base al principio del “riuso” gratuito definito dal codice della amministrazione digitale.

Lo strumento è stato contestualizzato alle esigenze dell’Asl e si sta introducendo in maniera graduale (si è arrivati a una copertura del 75% dei posti letto aziendali) in tutte le strutture ospedaliere del territorio.

La cartella informatizzata in uso nell’Azienda Usl Toscana nord ovest si caratterizza per una estrema attenzione alla usabilità ed ergonomia da parte degli operatori e agli aspetti di riduzione del rischio clinico, in particolare per gli aspetti che riguardano la prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica. E’ stata sviluppata in forte integrazione con un gruppo di lavoro infermieristico per consentirne l’utilizzo idoneo nel modello assistenziale per intensità di cura.

Per il cittadino i vantaggi sono evidenti. Tutte le informazioni vanno infatti ad alimentare un repository clinico, che rappresenta la base dati centrale e unica di riferimento dei documenti relativi agli eventi e ai dati clinici degli assistiti. Il sistema consente dunque l’archiviazione, la condivisione e la visualizzazione dei documenti clinici prodotti - nei singoli episodi di cura - dalle varie componenti applicative cliniche dell’azienda, che dialogano tra loro e utilizzano una base dati e di codifica unica. Queste informazioni restano così a disposizione del personale anche per ogni successiva attività che riguarda il paziente ricoverato in ospedale.

La cartella clinica informatizzata è uno dei progetti strategici Ict che vede la partnership tra Asl ed Estar e su cui la direzione aziendale ha investito per supportare in maniera adeguata il percorso di transizione al digitale.