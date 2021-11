Castelnuovo



Ritorna ‘Expo’: al via le attività di orientamento all’Isi Garfagnana

venerdì, 26 novembre 2021, 17:11

ISI Garfagnana: nonostante le difficoltà poste dallo scenario epidemiologico, l’ISI è pronto a partire con le attività di incontro rivolte alla platea dei ragazzi delle classi terze medie di Garfagnana e Valle del Serchio.

Anche quest’anno all’ISI sono molteplici le proposte che stanno per partire per far conoscere l’offerta formativa ampia e diversificata che caratterizza l’Istituto. Innanzi tutto il mese che va dal 26 novembre alle vacanze natalizie sarà caratterizzato da una serie di incontri (alcuni da remoto, per la maggior parte in presenza) in cui il Team di orientatori ISI incontra le classi terze medie direttamente, in modo da favorire un dialogo educativo efficace con i ragazzi che si avvicinano ad una scelta formativa importante per il loro futuro.

Tuttavia, come anticipato in anteprima durante la partecipazione alla manifestazione Terra Unica, la vera data di inizio delle attività di orientamento, ormai tradizionalmente percepita come sua inaugurazione vera e propria è l’EXPO 2021, che quest’anno torna a svolgersi in presenza, accogliendo gli interessati a visitare l’Istituto direttamente nella sede di Via XX Aprile, dove tutte le scuole mostrano le loro caratteristiche principali. La data è il 28 Novembre, in orario pomeridiano suddiviso su due turni, 15,00-16,30 e 16,30- 18,00, per partecipare è necessario iscriversi on line tramite l’apposito modulo predisposto sul sito istituzionale www.isigarfgnana.edu.it (Esibizione del Green pass richiesta agli adulti).

I successivi appuntamenti dell’orientamento ISI Garfagnana saranno gli stage- open days ( sempre su prenotazione tramite modulo disponibile sul sito istituzionale) a cui è possibile iscriversi per le date del 2 dicembre, 18 dicembre oppure 16 gennaio: vere e proprie lezioni pomeridiane a cui gli studenti partecipano attivamente. Dal sito, inoltre è consultabile la brochure aggiornata sull’offerta formativa delle singole scuole, con i quadri orari, i progetti e tutto quello che fa parte del mondo ISI Garfagnana, cliccando sull’apposito bottone Orientamento.

Anche quest’anno i referenti per l’orientamento si propongono di valorizzare le peculiarità del loro Istituto, in cui ogni scuola ha la sua storia e la sua identità culturale e formativa, perseguendo come obiettivo comune la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, che rendano gli studenti protagonisti e soggetti attivi del loro percorso educativo.

Fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo è l’interazione con il territorio, l’attenzione alle richieste del mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, sviluppata anche fronteggiando il difficile contesto epidemiologico in cui continuiamo a trovarci.