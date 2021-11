Castelnuovo



Tagliasacchi fa il punto sui contagi: "A Castelnuovo 28 positivi, di cui 20 legati al mondo della scuola"

giovedì, 18 novembre 2021, 19:58

A seguito dell’aumento del contagio a livello regionale e nazionale, il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, ha voluto fare il punto della situazione a livello locale.



"Nel nostro comune - ha esordito il sindaco - i positivi al momento sono 28. La situazione non è preoccupante. Di questi 28, 20 fanno parte di un focolaio che si è sviluppato nel mondo della scuola. Infatti, 11 bambini di una classe della scuola dell'infanzia sono positivi, ma sono tutti asintomatici o quasi: soltanto uno presenta un po' di febbre. Gli altri nove sono insegnanti o familiari".



"Si raccomanda di continuare a rispettare le consuete misure di prevenzione - ha concluso il primo cittadino - per limitare il contagio e si ribadisce l'importanza che il più alto numero possibile di cittadini aderiscano alla campagna vaccinale in corso".