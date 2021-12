Castelnuovo



"Aspettando il Natale" con il coro Voci del Serchio

mercoledì, 1 dicembre 2021, 20:38

Il coro Voci del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana presenta la rassegna corale "Aspettando il Natale" sabato 4 dicembre nel Duomo dei SS. Pietro e Paolo a Castelnuovo di Garfagnana dove si alterneranno i propri canti con il Gruppo Vocale Lucchese Il Baluardo.



"Come sempre - spiega il coro - la serata assume il senso della solidarietà e dell'aiuto, ovvero la collaborazione con l'Associazione Caritas, impegnata sul nostro territorio ad aiutare persone meno abbienti. Crediamo fermamente che questa sia una motivazione in più per essere presenti, oltre al piacere di passare una serata in compagnia dei nostri canti e quelli dei cori ospiti".



L'ingresso sarà fino ad esaurimento capienza massima (150 posti) in ottemperanza norme anti-covid. Necessario green pass.