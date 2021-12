Castelnuovo



Castelnuovo si accende per il Natale

giovedì, 2 dicembre 2021, 19:50

di simone pierotti

Un programma di eventi ed attrazioni ricco ed eterogeneo che animerà Castelnuovo di Garfagnana per oltre un mese: è stato presentato oggi presso la Sala Suffredini il calendario delle manifestazioni delle festività che prenderanno il via già dal primo week-end, quello del 4 e 5 dicembre.

E’ stato l’assessore Alessandro Pedreschi, insieme al primo cittadino Andrea Tagliasacchi e all’assessore al commercio Ilaria Pellegrini, ad illustrare le iniziative. “Si parte il prossimo fine settimana con la tradizionale Città della Castagna, in cui si presenta la farina di neccio nuova in tutte le sue declinazioni grazie alla presenza di numerose associazioni che faranno gastronomia e grazie anche ai ristoranti cittadini che, per l’occasione, presentano un menù a tema. Tante iniziative, come il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, l’inaugurazione del grande albeto di Natale e il concerto, nel Duomo dei SS Pietro e Paolo, a cura del coro “Voci del Serchio”.

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, quest’anno, cambierà location, trasferendosi presso la tensostruttura di piazzale Chiappini: apertura l’8 dicembre e chiusura il 9 gennaio. All’interno della struttura sarà allestito anche un bar e un piccolo mercatino di Natale. “Altre novità, lo spettacolo “La magia del Natale” a cura di Smaskerando sotto il Loggiato Porta il 12 dicembre, il concerto itinerante nel centro storico della “Filarmonica Giuseppe Verdi “. Lo stesso giorno l’associazione Vis Movendi in collaborazione con diverse altre associazioni, con il comitato fiaccolata e con il Comune di Castelnuovo organizza “Riaccendiamo la Fiaccolata”, una fiaccolata appunto che, come accadeva oltre 20 anni fa , partendo da Castelnuovo raggiunge Gallicano e si unisce a quella gallicanese che esiste da 42 anni. Il 19 dicembre invece a Castelnuovo arriverà Babbo Natale in calesse mentre il 21, 22, 23 i negozi rimarranno aperti anche la sera per lo shopping di Natale. Anche le frazioni del comune si sono attivate per rendere questo Natale ancora più magico ; Palleroso sta lavorando ad un presepe artistico che coinvolgerà tutte le vie del paese e sarà visitabile dall’8 dicembre fino a fine festività . Spazio anche all’aspetto meno sacro del Natale con un albero , anch’esso artistico, di singolare fattezza . Rontano invece concentra le proprie energie su un evento che si svolgerà Domenica 19 dalle 15,00 dal titolo “Natale a Rontano …nel mondo incantato degli Elfi” , una manifestazione che promette magia , atmosfera natalizia e gusto a volontà con mondine , necci , bomboloni.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha posto l’accento sulla sicurezza: “Castelnuovo non si è mai fermata, con tanti eventi ed iniziative in tutti questi mesi difficili ma non dobbiamo dimenticarci del rispetto delle basilari norme di sicurezza. Sarà firmata un’ordinanza per l’obbligo di indossare la mascherina all’interno del centro storico, inoltre potranno esserci controlli a campione per il green-pass. In generale l’appello è al buon senso e al rispetto delle regole in questo periodo di feste, in particolare per la giornata della vigilia di Natale”.

Tra gli ospiti della conferenza il presidente di “Il Serchio delle Muse” Fosco Bertoli, per presentare l’ultima tappa di una rassegna che, nel ricordo del Maestro Luigi Roni, ha riscosso enorme successo: il 17 dicembre la grande opera torna all’Alfieri, in scena “Il Rigoletto”. Domenica 19 invece prende il via la stagione di prosa dell’Alfieri con uno spettacolo natalizio fuori abbonamento e ad ingresso gratuito: “Canto di Natale” prodotto da Ama Cultura e adattato da Francesco Tomei liberamente tratto dal romanzo di Dickens. Un vero e proprio recital con musica dal vivo del “Diffusion Brass Quintet”.

Giovedì 23 dicembre alle 18,30 la compagnia residente del Teatro Alfieri “Il circo e la luna” porterà in scena “Christmas Theater” , uno spettacolo pensato soprattutto per i bambini . Venerdì 31 “Concerto degli auguri” presso il Teatro Alfieri, una serata per brindare insieme al nuovo anno all’insegna della musica diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Ingresso gratuito ore 22:30.

Naturalmente saranno protagonisti anche i commercianti di Castelnuovo con l’associazione “Compriamo a Castelnuovo” tradizionalmente attiva in questo periodo, come hanno spiegato il presidente Andrea Baiocchi e il segretario Luca Dini. “Castelnuovo ospiterà la casa di Babbo Natale in cui, per tutto il periodo, si svolgeranno veri e propri laboratori ed in cui sarà possibile incontrare , conoscere e salutare Babbo Natale che, in un’occasione, arriverà in centro a bordo di un calesse. Confermata l’apertura dei negozi nelle serate del 21, 22 e 23 dicembre”. Infine, l’assessore Ilaria Pellegrini ha rimarcato la grande dinamicità del tessuto economico e commerciale del capoluogo, che non si è mai fermato nonostante il periodo difficile.