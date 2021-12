Castelnuovo



Chiude bar a Castelnuovo: “Non ci sono più le condizioni per lavorare”

venerdì, 31 dicembre 2021, 13:58

di simone pierotti

Tramite la propria pagina social, Francesco Martinelli, giovane della zona, ha comunicato la decisione, un po' a sorpresa, di chiudere la propria attività, il bar “Bartinelli Caffè”, quello all’interno del Centro Ippocrate in località Torrite.

Una notizia che fa quasi pandan con la situazione complicata che sta vivendo la comunità, con decine di famiglie costrette a casa dalla variante Omicron, sia direttamente che per quarantena: una notizia che lascia un velo di tristezza perché la chiusura di un’attività commerciale rappresenta sempre un dispiacere e, trattandosi di un luogo di ritrovo e socializzazione come appunto un bar, rappresenta una sconfitta per il territorio, oggi più povero.

Martinelli aveva aperto il proprio locale nell’ottobre 2019 e la sorte gli ha giocato proprio un brutto scherzo, quattro mesi di normalità prima di piombare in una pandemia mondiale.

“Mi ero buttato in questo lavoro con grande entusiasmo – ci racconta Francesco – ma da marzo 2020 tutto è divenuto un incubo. Inizialmente ho dovuto chiudere e sono stati mesi durissimi, poi abbiamo riaperto a singhiozzo. Sono sincero, chiudo non perché non avessi lavoro, ma perché non è più possibile pensare di lavorare in queste condizioni. Il bar è luogo in cui una persona va a rilassarsi, abbassa le “difese” ma ciò non era più possibile con la pandemia”.

Scelta condivisibile, adesso cosa farai? “Adesso farò qualcos’altro, ma nel frattempo cercherò di trovare un posto per il futuro, quando torneranno condizioni normali per lavorare. Intanto sto valutando varie proposte, capire cosa voglio fare, nel futuro sicuramente mi butterò in un’esperienza lavorativa simile, io amo troppo lavorare a contatto con le persone”.

Tra le persone che Francesco tiene a ringraziare, “le donne meravigliose che mi hanno sopportato e supportato in questa avventura dall'inizio alla fine, Ylenia Canozzi e Elisabetta Regoli, e tutti coloro che hanno lavorato e collaborato, come Michael Adami”.