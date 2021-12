Da Federico Buffa a Rocco Papaleo: su il sipario al Teatro Alfieri

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 15 dicembre 2021, 09:06

A.M.A cultura Aps presenta il suo ultimo spettacolo dal titolo "Canto di Natale", tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens con l'adattamento teatrale di Francesco Tomei

martedì, 14 dicembre 2021, 13:26

Nel Duomo di Castelnuovo è stata celebrata una messa alla presenza dell’Arcivescovo nel corso della quale è stata consegnata una pergamena ad Albertina Belli che ha aderito all’AC 80 anni fa!

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:03

La neve causa i primi disagi alla circolazione dei mezzi pesanti a Castelnuovo di Garfagnana: stamattina un grosso Tir è rimasto bloccato all'incrocio all'ingresso del capoluogo. Intervenuti carabinieri, vigili urbani e pompieri. Video

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:07

Il consueto appuntamento della Serata degli Auguri del CAI Garfagnana, che lo scorso anno fu presentato online, si svolgerà nuovamente in presenza. La data prescelta è il 17 Dicembre, presso il Cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana, con inizio alle ore 21,15

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:53

L'alto ufficiale era da qualche anno in pensione. Sottili alla fine degli anni '80 del secolo passato, aveva comandato la tenenza di Castelnuovo Garfagnana. Il generale era rimasto molto affezionato alla Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:46

Domenica 5 dicembre è stata una giornata particolarmente significativa per la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e per la comunità. In Duomo si è celebrata la cerimonia di inizio del cammino per la vestizione per divenire Confratelli attivi per cinque nuovi volontari