È morto Giammarco Sottili, ex comandante dei carabinieri di Castelnuovo

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:53

di daniele venturini

È morto il generale dei carabinieri Giammarco Sottili. L'alto ufficiale era da qualche anno in pensione. Sottili alla fine degli anni '80 del secolo passato, aveva comandato la tenenza di Castelnuovo Garfagnana. Il generale era rimasto molto affezionato alla Garfagnana, dove una delle due figlie era nata durante negli anni in cui prestava servizio nel capoluogo.



Sottili è deceduto all'ospedale di Monserrato nel cagliaritano, sua terra natale: era ricoverato al Policlinico di Monserrato per un intervento ai calcoli. Non si conoscono le cause che hanno portato al suo decesso.



Sottili era molto conosciuto a Castelnuovo e in tutta la Valle del Serchio, dove ha lasciato un ottimo ricordo per la sua grande professionalità e umanità.