Gran finale per il Natale a Castelnuovo

venerdì, 17 dicembre 2021, 12:56

Rush finale per gli acquisti di Natale e Castelnuovo di Garfagnana si vuole far trovare pronta. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, propone un week-end di eventi e poi la straordinaria apertura serale delle attività commerciali dal 21 al 23 dicembre.



Un appuntamento consueto, molto apprezzato dalla clientela, che si ripete anno dopo anno con i negozi che aprono dalle 21 in poi a favore anche di quegli utenti che non trovano tempo durante il giorno per effettuare i loro acquisti di Natale. Sabato e domenica ultimi giorni del laboratorio di Babbo Natale in via Garibaldi con il centro storico di Castelnuovo che si trasforma, nel pomeriggio, in area pedonale per favorire gli acquisti nei negozi.



Domenica, Babbo Natale farà il suo ingresso in piazza Umberto a bordo di un calesse grazie alla collaborazione con lo Scirer’s Ranch Horses di Castelnuovo. Mentre i più piccoli potranno dunque sfruttare questi ultimi giorni per consegnare la propria letterina con i desideri per il Natale ormai prossimo, polo di attrazione di gran successo è la pista di pattinaggio su ghiaccio che, situata nella tensostruttura comunale al coperto, è attiva dalle 15 alle 23.



Tra gli eventi conclusivi, mercoledì 23 dicembre, lo spettacolo di Natale al teatro Alfieri con l’associazione Il Circo e la Luna che, alle 18,30 e a ingresso libero, propone “Christmas Theatre”.