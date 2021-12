Castelnuovo



Il donatore dei Fratres Marco Bertucci premiato per la centesima donazione di sangue

venerdì, 31 dicembre 2021, 10:51

Il donatore del gruppo Fratres di Castelnuovo di Garfagnana Marco Bertucci è stato premiato dal proprio gruppo per la centesima donazione effettuata. Il riconoscimento, una targa, è stata consegnata nel giorno della Vigilia di Natale. Il presidente del gruppo Sistano Mariani ringrazia Bertucci e tutti i donatori di plasma e sangue, oltre a tutti i volontari che contribuiscono a migliorare la vita a chi ne ha bisogno e coglie l’occasione per rivolgere i migliori auguri per un felice 2022!