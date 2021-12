Castelnuovo



Il Ritrovo di Roberta: presentato l'ambulatorio senologico a Castelnuovo

mercoledì, 8 dicembre 2021, 12:51

di lorenzo fiori

Sabato 4 dicembre, in saletta Suffredini, si è svolta la presentazione dell'ambulatorio senologico di Castelnuovo di Garfagnana seguito dal dottor Arnoldo Marconi e dalla dottoressa Cucinotta.

L'ambulatorio attivo dal mese di ottobre è a nostra disposizione il primo e terzo venerdì del mese.

Come Ritrovo di Roberta, che espressamente ne aveva chiesto l'attivazione alla ASL nord-ovest, ci riteniamo soddisfatte ed anche sorprese perché in un momento così difficile per la nostra sanità legato alla pandemia, l'attivazione dell'ambulatorio è veramente la

realizzazione di un sogno. Presenti Patricia Tolaini (assessore del Comune di Castelnuovo), Francesco Pioli (presidente Conferenza dei sindaci per la sanità), Mario Puppa (consigliere regionale) che sono coloro che ci hanno supportato nell'ottenere questo importante risultato per le donne del nostro territorio.

La presenza del Direttore della senologia di Lucca, Aroldo Marconi, con lo staff delle Brest Unit ci ha permesso di venire a conoscenza dei numerosi servizi di alta qualità che questa circolarità di professioni mediche specialistiche può offrire alla donna affetta da tumore al seno.

La brest Unit di Lucca, fra le 187 brest Unit d'Italia e classificata fra le più eccellenti per il numero di pazienti curate, i macchinari all'avanguardia ed in generale per l'alta qualità della cura.

Sono state numerose le domande dal pubblico e chiare le risposte dei medici.

Alla Dottoressa Lombardi è stata donata una foto di Barbara Bandini che rappresenta, a nostro parere, la rinascita di una donna che si trovi a vivere la patologia cancerosa del seno ma che con le giuste cure torna a nuova vita.

Presente il Dottor Bacci che intevenendo ci ha fatto capire come ci sia un'ottima sinergia fra il gruppo specialistico brest Unit Lucca ed i curanti sul territorio al solo ed unico fine di agevolare il percorso di cura.