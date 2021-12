Castelnuovo



Iniziato il cammino di vestizione per cinque volontari della Misericordia

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:46

Domenica 5 dicembre è stata una giornata particolarmente significativa per la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e per la comunità. In Duomo si è celebrata la cerimonia di inizio del cammino per la vestizione per divenire Confratelli attivi per cinque nuovi volontari; nel corso della stessa mattina, il Dott. Giampiero Petteruti è stato ordinato Confratello Ordinario alla Misericordia.