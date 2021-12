Isi Garfagnana: tutti i nomi dei promossi agli esami Iefp dell’Ipsia “Simoni”

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:07

Il consueto appuntamento della Serata degli Auguri del CAI Garfagnana, che lo scorso anno fu presentato online, si svolgerà nuovamente in presenza. La data prescelta è il 17 Dicembre, presso il Cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana, con inizio alle ore 21,15

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:53

L'alto ufficiale era da qualche anno in pensione. Sottili alla fine degli anni '80 del secolo passato, aveva comandato la tenenza di Castelnuovo Garfagnana. Il generale era rimasto molto affezionato alla Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:46

Domenica 5 dicembre è stata una giornata particolarmente significativa per la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e per la comunità. In Duomo si è celebrata la cerimonia di inizio del cammino per la vestizione per divenire Confratelli attivi per cinque nuovi volontari

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:28

E’ stato presentato nei giorni scorsi, all'ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo Garfagnana, l'osservatorio permanente PREMs. Grazie all'adozione della nuova cartella clinica informatizzata, i pazienti potranno infatti partecipare all'indagine sul grado di soddisfazione percepito durante l'esperienza di ricovero

mercoledì, 8 dicembre 2021, 12:51

Sabato 4 dicembre, in saletta Suffredini, si è svolta la presentazione dell'ambulatorio senologico di Castelnuovo di Garfagnana seguito dal dottor Arnoldo Marconi e dalla dottoressa Cucinotta

martedì, 7 dicembre 2021, 20:07

Mercoledì 8 dicembre verrà inaugurato, alle ore 16.00, un altro grande progetto ideato e coltivato dall'associazione "Il Sogno Onlus" di Castelnuovo Garfagnana