Quattro posti per il servizio civile universale alla protezione civile di Castelnuovo

venerdì, 31 dicembre 2021, 10:47

Pubblicato il bando per la selezione di quattro volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale presentato dal Centro Nazionale per il Volontariato, che verrà svolto presso l'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana - Settore Protezione Civile ed avente il titolo: "Progetto N. 4 - Noi che abbiamo un mondo da Cambiare".

Si ricorda che il limite di età è 18 anni compiuti e 29 non compiuti e la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 del 26/01/2022. A questo è il link è possibile visualizzare il bando, la sintesi del progetto e la modalità di presentazione delle domande.

http://www.centrovolontariato.net/2021/12/servizio-civile-universale-bando-2021/

Per ogni informazione potete anche rivolgervi all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana , Geom. Vincenzo Suffredini. Telefono 0583/6448311 – 0583/6448312.