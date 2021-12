Castelnuovo



Rigoletto, chapeau!

sabato, 18 dicembre 2021, 10:20

di andrea cosimini

Chapeau! Siamo sicuri che da lassù, il compianto maestro Roni, abbia applaudito con gioia alla magistrale interpretazione del 'Rigoletto' andato in scena ieri sera a Castelnuovo di fronte ad un coraggioso pubblico che, numeroso, ha sfidato il freddo invernale per assistere, ligio alle normative anti-Covid, all'evento musicale.



A far da cornice, l'ottocentesco Teatro Alfieri di Castelnuovo, contemporaneo al maestro parmigiano di Roncole di Busseto (oggi Roncole Verdi Busseto), inaugurato appena nove anni dopo (1860) la prima rappresentanzione del melodramma verdiano (1851), nello storico Teatro La Fenice di Venezia, tra l'altro, proprio con un melodramma, La Straniera, del celebre compositore catanese Vincenzo Bellini.

La serata si è aperta con il rituale saluto del sindaco, Andrea Tagliasacchi, che, con un filo di emozione, ha ricordato la figura di Luigi Roni, basso di fama mondiale ed ideatore, con Paolo Tognetti, dell'evento operistico, scomparso lo scorso anno, all'età di 78 anni, dopo aver contratto il Coronavirus. "Una persona straordinaria - ha ricordato il primo cittadino -, che sapeva creare cose bellissime come quella di stasera e che, nonostante avesse calcato i teatri di tutta Italia e la sua fama si fosse espansa in Europa, amava però la Garfagnana e ha sempre continuato ad avere un forte contatto con questa terra. Questa serata nasce nella testa del maestro Roni e di Paolo Tognetti. L'arte, spesso, nasce anche dall'incontro con imprenditori illuminati".



La parola è quindi andata al questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella, che ha lanciato un augurio dal palco dell'Alfieri: "Oltre imprenditorialità, ci dobbiamo divertire - ha affermato -. Oggi è un giorno di festa perché ricominciamo a vivere. Spero sia l'inizio di un ritorno a normalità". Parole riprese dal presidente della Fondazione Banca del Monte, Andrea Palestrini, che, a nome anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (le quali hanno reso possibile la serata), ha ringraziato l'associazione musicale "Il Serchio delle Muse", rappresentata per l'occasione dal presidente Fosco Bertoli, per l'organizzazione del festival: "Grazie all'associazione per aver organizzato un calendario così ricco di spettacoli. E' importante sia per la ripresa che per la nostra formazione culturale. Grazie a chi fa cultura in questo particolare periodo".

Due parole sull'opera. Forse non tutti sanno, se non altro i profani, che l'opera di Giuseppe Verdi ebbe una storia travagliata: tratta dal dramma di Victor Hugo (autore dell''Hernani', opera del 1830 che segnò l'inizio del romanticismo nel teatro francese), "Le roi s'amuse" (tradotto: "Il re si diverte", 1832), il compositore di Roncole, per superare la censura del tempo, incaricò il librettista, Francesco Maria Piave (che sarà poi il redattore del libretto in tre atti andato in scena anche all'Alfieri, seppur suddiviso in quattro parti, per concedere al pubblico una sorta di 'fine primo tempo'), di rapportarsi con le istituzioni per ottenere l'approvazione del testo e apportare, nel caso, il numero minore di modifiche possibile. Tentativo, evidentemente, semi-riuscito se, come commentò lo stesso Verdi, "...di un dramma originale, potente, se ne è fatto una cosa comunissima, e fredda". Tanto che il contratto tra Piave e Verdi fu considerato da quest'ultimo sciolto...



In effetti, il dramma di Hugo era audace: il protagonista, appunto il re di Francia (trasformato poi, nel 'Rigoletto', nel ben più innocuo duca di Mantova), veniva rappresentato come un ubriacone e un libertino. E pure Rigoletto (Triboletto, nell'opera originale francesce), il giullare di corte, subisce un lifting perdendo l'aspetto grottesco che aveva Triboulet, gobbo e deforme, tipica maschera hugiana (vedi Quasimodo, in "Notre Dame De Paris", o Gwynplaine, in "L'uomo che ride").



Tutti bravi gli attori: Marzio Giossi, nella parte drammatica di 'Rigoletto' (finalmente tornato goffo e deforme come nell'idea originale del drammaturgo parigino), Linda Campanella, nella parte della casta ed ingenua Gilda (voce angelica), Danilo Formaggia, nel ruolo centrale del duca, Juliusz Loranzi, nel cinico Sparafucile, Manuela Boni Marabino, negli abiti della complice Maddalena, Matteo Peirone, imponente nelle vesti del conte di Monterone (dal quale partirà la maledizione che colpirà il protagonista) e Anna Capiluppi, come comparsa nel personaggio di Giovanna.



Ultimi, ma non ultimi, i componenti del Coro dell'Opera di Parma (Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane), diretto dal maestro Emiliano Esposito, e il maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli. Regista: Alessandro Brachetti.



Con questa "serata degli auguri", il Serchio delle Muse ha chiuso la stagione musicale 2021 offrendo, con l'ausilio degli Autieri, un caldo ristoro, a base di vin brulé, all'uscita dello spettacolo.