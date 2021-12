Castelnuovo



Sogni nel Tempo: mercoledì l'inaugurazione del nuovo progetto de "Il Sogno Onlus"

martedì, 7 dicembre 2021, 20:07

di lorenzo fiori

Mercoledì 8 dicembre verrà inaugurato, alle ore 16.00, un altro grande progetto ideato e coltivato dall'associazione "Il Sogno Onlus" di Castelnuovo Garfagnana.

Un negozio, situato in via Fulvio Testi a Castelnuovo dí Garfagnana, interamente dedicato ai ragazzi disabili con l'obiettivo principale di inserirli in un percorso educativo e di integrarli nel mondo del lavoro.

Tutti i prodotti in vendita sono stati confezionati, appunto, dai ragazzi e realizzati con un preciso scopo educativo e pedagogico (anche per l'acquirente).

Tale progetto è nato grazie anche alla grande donazione di due sposi (Serena e Luca) che hanno fortemente voluto che, con il contributo donato, nascesse un qualcosa di tangibile. Da segnalare il consueto impegno encomiabile di tutti i volontari e le dottoresse dell'associazione, è anche per merito loro se inizierà questo bellissimo sogno.