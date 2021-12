Castelnuovo



Tir bloccato per la neve all'incrocio

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:03

di simone pierotti

La neve causa i primi disagi alla circolazione dei mezzi pesanti a Castelnuovo di Garfagnana: questa mattina, attorno alle 11, un mezzo pesante proveniente da Lucca, appena entrato nel capoluogo, ha svoltato a sinistra in direzione del rione “Madonna” ma la sua corsa si è interrotta quasi subito. La strada, in quel tratto, è in salita e il mezzo, a causa della presenza della neve, non è riuscito a proseguire, finendo per arrestarsi nel bel mezzo dell’incrocio. Inevitabili i disagi alla circolazione del traffico, in un punto a dir poco nevralgico. In pochi minuti è stato il caos più totale, con il pronto intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha gestito, nei limiti del possibile, il passaggio delle auto.

Sono poi intervenuti la polizia municipale e un mezzo dei vigili del fuoco per muovere il tir rimasto bloccato sulla carreggiata. Sono tuttora in corso le operazioni ma la situazione sta tornando alla normalità.

Video Tir bloccato per la neve all'incrocio