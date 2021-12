Castelnuovo



Vigilia a Castelnuovo da sold-out: il centro storico si prepara all’invasione

venerdì, 17 dicembre 2021, 12:29

di simone pierotti

Solamente la pandemia ha fermato, lo scorso anno, l’ormai annuaria tradizione della “vigilia a Castelnuovo” con la regione che viaggiava tra zona rossa e zona arancione e le ben note restrizioni delle festività. Tristi ricordi che oggi sembrano lontani, lontanissimi, con la vita che fortunatamente, nonostante qualche restrizione e accorgimento sopportabile, ha ripreso il suo regolare cammino.

Così si torna a vivere regolarmente le feste e ad organizzarsi per queste: a Castelnuovo, il pensiero dei tanti, in particolare dei più giovani, va senza dubbio a quella che possiamo considerare l’ultima tradizione, in ordine di tempo, ovvero la consuetudine di ritrovarsi, il giorno della vigilia di Natale, con gli amici per il pranzo e il … dopo pranzo, digestivo, merenda ed aperitivo che si uniscono senza interruzione di sorta. Un festoso “baccanale” che unisce i giovanissimi ai giovani fino ai meno giovani, ormai “convertiti” a questo vero e proprio rito.

Aspetti sociali ma anche economici perché la vigilia di Castelnuovo porta con sé un indotto notevole per le attività legate alla gastronomia, ristoranti, bar, trattorie, locali, tutti ne beneficiano per una bella boccata d’ossigeno che lascia alle spalle un recente passato di chiusure o aperture a singhiozzo. Basta fare qualche telefonata per capire la portata del fenomeno: oggi non si trova un posto libero per mangiare e i pochi rimasti appiedati si stanno organizzando con pizzerie al taglio, pranzi privati o “emigrando” fuori comune, anche la disponibilità sta scemando rapidamente.

“Oggi ho ancora posti liberi per il pranzo di Natale o il cenone di San Silvestro – ci dice un ristoratore – mentre per il pranzo della vigilia non ho posto dal mese di ottobre. Ho ricevuto prenotazioni perfino in estate! Decisamente limitata l’influenza del super green pass, dato che dalle nostre parti sono quasi tutti vaccinati”.

Ma quando è nata questa tradizione che, va sottolineato, esiste solo nel capoluogo della Garfagnana? Il rito ha preso origine negli anni’90 ma esplode letteralmente dal 2000 in poi, complice la presenza delle scuole superiori, e quindi della maggior parte dei giovani della Valle, nel capoluogo, diviene un’allegra anticipazione delle festività. Così mentre le feste comandate si trascorrono insieme ai parenti e alla famiglia, la vigilia diviene un’anticipazione dedicata agli amici, ai compagni di scuola, ai compagni di squadra.

Vigilia che, nel recente passato, è salita perfino agli onori, anzi ai disonori, della cronaca, con fatti che, fortunatamente, non sono più accaduti, limitandosi ad essere quella che deve essere, un grande e festoso ritrovo per gli auguri.