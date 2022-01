Al Teatro Alfieri sorgerà un parcheggio da 100 posti auto

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:38

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni alla Gara Nazionale di Meccanica dedicata agli ITT con Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia per l’edizione 2022

mercoledì, 19 gennaio 2022, 09:19

Il gruppo di minoranza a Castelnuovo di Garfagnana, guidato da Silvia Bianchini, denuncia l'inadeguatezza del servizio di assistenza domiciliare nel comune capoluogo e chiede all'amministrazione di intervenire

martedì, 18 gennaio 2022, 09:39

Saranno 18 i giovani che verranno inseriti all’interno del progetto, e prenderanno il posto dei 12 volontari che hanno terminato il loro anno di servizio. Il governatore della confraternita della Misericordia di Castelnuovo Mauro Giannotti è convinto che la proposta verrà recepita in modo positivo dalla popolazione

lunedì, 17 gennaio 2022, 15:38

Riabilitazione, radiologia, laboratorio e prevenzione sono altri tre settori che vivono una profonda emergenza nella sanità lucchese, dalla Piana alla Valle del Serchio

lunedì, 17 gennaio 2022, 12:02

Inizia mercoledì 19 gennaio la stagione teatrale 2022 del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Il primo spettacolo sarà: Morricone & Piazzolla compositori in eterno. Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’ORT, musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, arrangiamenti di Donato De Sena

lunedì, 17 gennaio 2022, 09:43

Ancora qualche giorno, per compilare la domanda online per svolgere il Servizio Civile Universale 2022 con la Croce Verde P.A. Lucca: c'è tempo fino alle ore 14:00 di mercoledì 26 gennaio 2022, per cogliere questa bella occasione di crescita e di formazione personale e professionale