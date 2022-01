Castelnuovo



Al Teatro Alfieri va in scena “Il delitto di via dell’Orsina”

lunedì, 24 gennaio 2022, 10:52

Dopo il successo del primo spettacolo, giovedì 27 gennaio alle 21:15 al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, è la volta de “Il delitto di via dell’Orsina”, opera di Eugene Labiche interpretata da Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Susanna Marcomeni.

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone, ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente.



Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.

Una situazione paradossale, un po’ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène Marin Labiche. E ripreso da Andrée Ruth Shammah che afferma di vivere questa esperienza come una scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente, ma allo stesso tempo profondo; una riflessione sull’insensatezza e l’assurdità della vita.

La stagione teatrale, organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo assieme al comune di Castelnuovo, continuerà poi martedì 8 febbraio con PEACHUM. Un’opera da tre soldi, con Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, una produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Torino.

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.