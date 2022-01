Castelnuovo



Aperta la campagna abbonamenti al teatro Alfieri

martedì, 4 gennaio 2022, 17:41

Aperta da martedì 4 gennaio fino a giovedì 13 gennaio, la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2022 del teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.

Una stagione ricca di opere ed interpreti nazionali: Da Morricone e Piazzolla a De André, da Tullio Solenghi a Massimo Dapporto, con Laura Curino, Rocco Papaleo, Federico Buffa, Leo Gullotta e molti altri. Questi gli artisti che torneranno ad animare la nuova stagione del teatro Alfieri tra grande musica, antieroi, equivoci, excursus storici e viaggi nell’universo femminile all’insegna del teatro d’autore e della pluralità di generi. Un progetto culturale e teatrale frutto, come sempre, della consolidata collaborazione fra Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana.

Si comincia Mercoledì 19 gennaio, MORRICONE & PIAZZOLLA compositori in eterno. Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’ORT, musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, arrangiamenti di Donato De Sena. Un gruppo fatto di trombe, tromboni, corni, tube e percussioni tutte prime parti provenienti dall’Orchestra della Toscana. Nella loro ormai più che ventennale carriera hanno suonato con i più grandi direttori da Zubin Metha a Rafael Frühbeck de Burgos, da Riccardo Muti, Myung-Whun Chung a Luciano Berio effettuando tournée in tutti i paesi del mondo. Condurranno il pubblico sulle note cinematografiche di Ennio Morricone e nei grandi tanghi di Astor Piazzolla, con l’obiettivo di far divertire gli spettatori con esecuzioni di altissimo livello, accompagnato al violino da Chiara Morandi.

Giovedì 27 gennaio è la volta deIL DELITTO DI VIA ORSINA, l’opera di Eugene Labiche interpretata da Massimo Dapporto e Antonello Fassari.

La stagione prosegue martedì 8 febbraio con PEACHUM. Un’opera da tre soldi, con Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, una produzione Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Torino.

Sabato 19 febbraio con l’ORLANDO FURIOSO Il canto del Rinascimento italiano, Tullio Solenghi e Corrado Bologna nel progetto e con la regia di Sergio Maifredi danno voce al poema di Ludovico Ariosto.

Giovedì 3 marzo Fabrizio De André e Gigi Riva, insieme per la prima volta in teatro in AMICI FRAGILIRivaDeAndré di Marco Caronna e Federico Buffa.

Un viaggio nell’universo femminile sarà al centro sabato 19 marzo di CATERINA ARTEMISIA IPAZIA…E LE ALTRE di Laura Curino e Patrizia Monaco, regia di Consuelo Barilari.

Sabato 2 aprile, Il Circo e La Luna, residente presso il Teatro Alfieri propone una nuova produzione originale dal titolo LA MATERIA DELL’AMORE.

Ultimo appuntamento in cartellone, mercoledì 13 aprile. Leo Gullotta è il protagonista di BARTLEBY. Lo scrivano.

Nuovi Abbonamenti dal 04/01/22 al 13/01/22

Prevendita singoli biglietti dal 14/01/22

abbonamenti

platea € 90 / ridotto € 78/ scuole € 60

palchi € 78 / ridotto € 70 / scuole € 45

loggione € 70 / ridotto € 60 / scuole € 35

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

riduzioni

over 65, soci Cral, abbonati e dipendenti CIT NORD, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti). La riduzione scuole è valida per gli studenti di ogni ordine e grado.

“biglietto futuro” Under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze: Biglietto 8€

carta Studente della Toscana

biglietto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com .